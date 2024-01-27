Как по поведению собеседника распознать у него признаки психических болезней: советы психиатра

В эпоху хронического стресса люди все чаще сталкиваются с проблемами ментального здоровья. Иногда распознать признаки психических болезней бывает трудно, но когда дело касается твоих родных или просто знакомых, умение видеть неочевидные изменения в поведении может помочь как можно быстрее прийти им на спасение.

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Об этом рассказал врач-психиатр Евгений Скрипник в интервью "Вікна". Если вы сами чувствуете, что у вас могут быть проблемы с психическим здоровьем, обратитесь за помощью к специалисту. Помните, что вы не одиноки и что помощь доступна.

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Самые распространенные психические болезни

Среди наиболее распространенных психических болезней, которые могут быть заметны в поведении окружающих, есть:

Депрессия – это состояние, характеризующееся угнетенным настроением, снижением интереса к окружающему миру и утратой способности наслаждаться жизнью. Человеку с депрессией может быть трудно сконцентрироваться, принимать решения и выполнять привычные дела.

– это состояние, характеризующееся угнетенным настроением, снижением интереса к окружающему миру и утратой способности наслаждаться жизнью. Человеку с депрессией может быть трудно сконцентрироваться, принимать решения и выполнять привычные дела. Паническое расстройство – это состояние, характеризующееся внезапными паническими атаками, сопровождающимися такими симптомами, как учащенное сердцебиение, одышка, чувство нехватки воздуха, тошнота и страх смерти.

Генерализованное тревожное расстройство – это состояние, характеризующееся постоянным ощущением тревоги и волнения. Человек с генерализованным тревожным расстройством может постоянно переживать обо всем, что может произойти, и испытывать трудности с расслаблением.

– это состояние, характеризующееся постоянным ощущением тревоги и волнения. Человек с генерализованным тревожным расстройством может постоянно переживать обо всем, что может произойти, и испытывать трудности с расслаблением. Расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДУГ) – это состояние, характеризующееся трудностями с концентрацией внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Люди с РДУГ могут испытывать трудности с учебой, работой и повседневной жизнью.

– это состояние, характеризующееся трудностями с концентрацией внимания, гиперактивностью и импульсивностью. Люди с РДУГ могут испытывать трудности с учебой, работой и повседневной жизнью. Граничное расстройство личности – это состояние, характеризующееся неустойчивой самооценкой, неустойчивыми межличностными отношениями и импульсивностью. Люди с граничным расстройством личности могут испытывать трудности с контролем своих эмоций и поведения.

Как распознать признаки психических болезней у близких

Конечно, заметить изменения в поведении близкого круга окружающих гораздо легче, поскольку тебе есть с чем сравнивать. Перемены в обращении, нетипичные реакции на различные ситуации и обстоятельства, другая динамика в общении - все это дает основания задуматься о том, все ли в порядке.

Вот некоторые признаки психических болезней, которые могут быть заметны в поведении близких:

Изменения в настроении – человек может становиться более подавленным, раздражительным или возбужденным.

– человек может становиться более подавленным, раздражительным или возбужденным. Изменения в поведении – человек может становиться более замкнутым или, наоборот, более общительным, может терять интерес к любимым занятиям или, наоборот, начинать заниматься новыми вещами.

– человек может становиться более замкнутым или, наоборот, более общительным, может терять интерес к любимым занятиям или, наоборот, начинать заниматься новыми вещами. Изменения в физическом здоровье – человек может жаловаться на головные боли, боли в животе, бессонницу и т.д.

Как распознать признаки психических болезней у незнакомых

Конечно, не следует поверхностно ставить диагноз по одному критерию, ведь эти симптомы могут быть проявлениями других проблем, таких как:

Физические заболевания – некоторые заболевания могут вызывать симптомы, похожие на симптомы психических заболеваний. К примеру, депрессия может быть симптомом гипотиреоза, а тревога может быть симптомом вегетососудистой дистонии.

Зависимость – алкоголь, наркотики и другие вещества могут вызывать симптомы, похожие на симптомы психических заболеваний. К примеру, депрессия может быть симптомом алкоголизма, а галлюцинации могут быть симптомом наркомании.

– алкоголь, наркотики и другие вещества могут вызывать симптомы, похожие на симптомы психических заболеваний. К примеру, депрессия может быть симптомом алкоголизма, а галлюцинации могут быть симптомом наркомании. Стресс – сильный стресс может вызвать симптомы, похожие на симптомы психических заболеваний. К примеру, тревога может быть симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Если ты замечаешь у кого-то из знакомых или коллег изменения в поведении, которые могут являться признаками психических болезней, важно поговорить с ним об этом. Будьте внимательны и отзывчивы, не судите и не критикуйте. Предложите ему свою помощь и поддержку. Если человек готов, вы можете помочь ему найти врача-психиатра или другого специалиста по психическому здоровью.

Вот несколько советов, как поговорить с кем-то о его психическом здоровье:

Выберите подходящий момент – не стоит начинать разговор, когда человек устал или расстроен.

– не стоит начинать разговор, когда человек устал или расстроен. Будьте открытыми и искренними – скажите человеку, что вы заметили изменения в его поведении, и что вам не безразлично, как он себя чувствует.

– скажите человеку, что вы заметили изменения в его поведении, и что вам не безразлично, как он себя чувствует. Не судите и не критикуйте – помните, что человек может не понимать, что с ним происходит.

– помните, что человек может не понимать, что с ним происходит. Предложите свою помощь – скажите человеку, что вы готовы его поддержать и помочь ему получить помощь специалиста.

Напомним, мы уже писали, как принимать сложные решения.

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