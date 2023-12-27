Как почистить ананас всего за 1 минуту: самый быстрый способ

Ананас – это вкусный и полезный фрукт, богатый витаминами и минералами. Но иногда очищение ананаса может быть утомительным и трудоемким процессом. Однако если знать несколько простых лайфхаков, то можно очистить ананас за считанные минуты.

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Нарезанный ананас оставить отдохнуть при комнатной температуре в течение 30 минут. Благодаря этому простому лайфхаку плод станет еще слаще. А из твердой части плода можно сделать фреш, пишет OBOZREVATEL.

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Какой ананас выбрать

При выборе ананаса обратите внимание на следующие признаки:

Листья ананаса должны быть зелеными, плотными и легко отрываться от плода.

Кожица спелого ананаса должна быть коричнево-желтого цвета, кое-где с легким зеленоватым оттенком. Полностью коричневый ананас – перезрелый.

Если нажать на фрукт, он должен быть упругим. Палец не должен проваливаться внутрь ананаса.

Плод должен быть целым и невредимым, ведь даже небольшая вмятина может привести к гниению ананаса изнутри.

Не покупайте зеленый ананас в магазине. Он никогда не созреет в домашних условиях, как, например, банан.

Способ 1

Этот способ очищения ананаса является самым простым и быстрым.

Срежьте верхушку и низ ананаса. Разместите ананас в вертикальном положении и с помощью острого ножа срезайте кожуру, считаясь снизу вверх. "Глаза" плода также нужно унести. Разрежьте ананас вдоль пополам, а затем каждую половинку пополам. Срезайте жесткую часть плода. Каждый из кусков еще раз разрезать пополам вдоль, а затем на порционные куски.

Способ 2

Этот способ очищения ананаса несколько сложнее, но позволяет оставить кожицу плода целой.

Разрежьте ананас вдоль вместе с листьями. Каждую из половинок разрезать пополам вдоль. С помощью ножа аккуратно срезайте шкурку, оставив ее цельной. Срезайте твердую часть из плода. Мякоть разрезать на порционные куски и повернуть обратно на кожуру, которая служит тарелкой для ананаса и незаурядным украшением стола.

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