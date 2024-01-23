Как почистить чеснок за минуту без ножа: поразительный лайфхак
Чеснок – это универсальный ингредиент, который используется во многих блюдах. Однако его чистка может быть непростым делом. Кожа чеснока может быть жесткой и липкой, а сам процесс может быть достаточно скучным.
К счастью, есть несколько способов, которые могут облегчить процесс чистки чеснока. Ими поделился портал Daily meal. Вот два простых и эффективных метода:
Метод бланширования
Этот метод похож на бланширование других овощей. Для этого нужно:
- Поместите зубчики чеснока в миску с теплой водой.
- Добавить несколько гвоздик.
- Оставить чеснок в воде на 2-3 минуты.
- Достать чеснок из воды и дать ему стечь.
После этого шелуха чеснока легко отойдет.
Метод микроволновки
Этот метод еще более простой, но он может не подойти для всех видов чеснока. Для этого нужно:
- Поместить зубчики чеснока в миску.
- Накрыть миску плёнкой.
- Поместить миску в микроволновку на 10-15 секунд.
- Достать миску из микроволновки и дать чесноку остыть.
Читайте также: Огородники раскрыли секрет, который поможет хранить капусту свежей до весны
После этого шелуха чеснока легко отойдет.
Оба эти метода помогают сохранить вкус и аромат чеснока. Они также экологически чистыми, поскольку не требуют использования химических веществ.
Напомним, мы уже писали, как правильно хранить чеснок.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !