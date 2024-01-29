Как почистить имбирь, чтобы не срезать лишнее: суперлайфхак

Имбирь – это ценный продукт, обладающий множеством полезных свойств. Его используют в кулинарии, косметологии и медицине.

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Чтобы извлечь максимальную пользу от имбиря, его нужно правильно почистить. Об этом пишет Shuba.

Многие считают, что лучший способ почистить имбирь – это использовать нож. Однако этот метод имеет один недостаток: он может привести к тому, что часть мякоти останется на кожуре.

Чтобы этого избежать, можно воспользоваться другим способом. Для этого вам пригодится ложка с тонкими краями.

Этапы очистки имбиря ложкой

Разрежьте имбирь на удобные куски. Это поможет вам удобно держать корень одной рукой, а другой – соскребать кожуру. С помощью ложки аккуратно соскребайте шкурку с имбиря. Делайте это медленно и осторожно, чтобы не повредить мякоть. Если на имбири небольшие выпуклости, удалите их острым ножом.

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Как выбрать хороший имбирь

Чтобы выбрать хороший имбирь, обращайте внимание на следующие признаки:

Кожа должна быть светло-серой, без повреждений и пятен.

Корень должен быть плотным и жестким на ощупь.

На имбири не должно быть признаков плесени.

Если вы будете соблюдать эти советы, вы сможете очистить имбирь быстро и аккуратно, не теряя ценной мякоти.

Напомним, мы уже писали, как вырастить имбирь на подоконнике.

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