Как почистить матрас, чтобы был как новый: секреты хозяек

Сохранять чистоту и свежесть матраса бывает непросто, ведь неприятные пятна и запахи часто появляются из-за присутствия детей или домашних питомцев дома. Кроме того, существует риск размножения пылевых клещей внутри этого спального аксессуара.

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Однако избавиться от загрязнений можно собственноручно, не обращаясь за помощью к химчисткам. Вам понадобится стиральный порошок или моющее средство. Об этом пишет Телеграф.

Рекомендации по очистке матраса в домашних условиях

Прежде всего, важно избегать использования сильно пенящихся средств. Причина в том, что пена активно впитывается в поверхность матраса, из-за чего его затем сложно высушить определенным образом. Кроме того, пена может вызвать аллергическую реакцию.

Также следует остерегаться смесей с содержанием хлора или других отбеливающих компонентов. Они обладают резким, неприятным запахом и способны повредить синтетические волокна матраса.

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Для эффективного очищения изделие следует тщательно пропылесосить со всех сторон, желательно мощным строительным пылесосом. Затем необходимо развести в горячей воде (70-80 С) обычный стиральный порошок или другое моющее средство в пропорции 1 чайная ложка на 1 литр воды. Полученным раствором опрыскать загрязненные участки с помощью пульверизатора и оставить на несколько часов. При необходимости можно слегка потереть загрязнение мочалкой. После этого остатки средства удалить специальными салфетками из микроволокна. Напоследок оставить матрас полностью высохнуть.

Следуя этой несложной инструкции, вы сможете восстановить чистоту матраса, не прилагая чрезмерных усилий и затрат.

Напомним, мы уже писали, как эффективно очистить матрас от пятен перекисью водорода.

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