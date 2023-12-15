Как почистить селедку за минуту: хозяйки поделились лайфхаком
Сельдь – это вкусная и полезная рыба, которую можно использовать для приготовления разных блюд. Однако очистить селедку может быть непросто, особенно если вы не знаете, как это делать правильно.
Об этом пишет Вкусно Просто и Доступно.
Вот один из самых простых и удобных способов очищения сельди:
Ингредиенты:
- Сельдь
- Острый нож
Способ приготовления:
- Отрежьте голову и разрежьте живот сельди. Выньте все внутренности.
- Обмойте сельдь под холодной водой.
- Указательным пальцем извлеките ребрышки и позвоночник. Сначала тяните с одной стороны, затем с другой, таким образом полностью удалите позвоночник.
- Отрежьте хвост. У части хвоста может остаться несколько косточек, которые легко достать.
- Ножом удалите черную пленку и плавники.
- Теперь осторожно пальцами срываем шкурку с сельди. Именно в конце удобнее всего снимать кожу.
Советы:
- Чтобы упростить процесс очистки, сельдь можно предварительно заморозить.
- Если вы хотите сохранить рыбу целой, можно удалить только позвоночник, а ребрышки оставить.
- Чтобы сельдь была более сочная, перед приготовлением ее можно замариновать в соли, перце и лимонном соке.
Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам очистить сельдь быстро и легко:
- Используйте острый ножик. Это позволит вам быстро и без труда удалить позвоночник и ребрышки.
- Не бойтесь использовать силу. Сельдь – это крепкая рыба, поэтому вам не нужно бояться, что вы ее порвете.
- Если вы не можете достать какую-нибудь косточку, просто отрежьте ее ножом.
Напомним, мы уже писали, как норвежские хозяйки чистите сельдь за считанные минуты.
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