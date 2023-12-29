Как почистить унитаз за 5 минут: хитрый трюк

Если вода поднимается всякий раз, когда вы смываете в унитазе, значит, произошло засорение. Не стоит паниковать, поскольку есть быстрое и простое решение.

Видео дня

Впрочем, постоянное засорение может раздражать, особенно если водная переливается и появляется приторный запах. Что делать в таком случае, рассказало издание Sante Plus.

Как отмыть сковороду с помощью риса: лайфхаки для домохозяек

Первый инстинкт, который нужно иметь – это кипяток. Второй помощник – средство для мытья посуды.

Вылейте чашку жидкости для мытья посуды на дно замусоренного унитаза. Далее заливаем ведро кипятка. Дайте постоять несколько минут. Тщательно промойте. Налейте еще одно ведро кипятка и промойте унитаз.

Промывать нужно только в том случае, если засор преодолели. Горячая вода очищает унитаз, не причиняя ему вреда.

Напомним, что UAportal подготовил эффективные и простые способы очистки микроволновки без использования химических средств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!