Как почистить унитаз за 5 минут: хитрый трюк
Если вода поднимается всякий раз, когда вы смываете в унитазе, значит, произошло засорение. Не стоит паниковать, поскольку есть быстрое и простое решение.
Впрочем, постоянное засорение может раздражать, особенно если водная переливается и появляется приторный запах. Что делать в таком случае, рассказало издание Sante Plus.
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Первый инстинкт, который нужно иметь – это кипяток. Второй помощник – средство для мытья посуды.
- Вылейте чашку жидкости для мытья посуды на дно замусоренного унитаза.
- Далее заливаем ведро кипятка.
- Дайте постоять несколько минут.
- Тщательно промойте.
- Налейте еще одно ведро кипятка и промойте унитаз.
Промывать нужно только в том случае, если засор преодолели. Горячая вода очищает унитаз, не причиняя ему вреда.
Напомним, что UAportal подготовил эффективные и простые способы очистки микроволновки без использования химических средств.
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