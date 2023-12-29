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Как почистить унитаз за 5 минут: хитрый трюк

Дутик Катерина

Что делать, если забился унитаз

Если вода поднимается всякий раз, когда вы смываете в унитазе, значит, произошло засорение. Не стоит паниковать, поскольку есть быстрое и простое решение.

Впрочем, постоянное засорение может раздражать, особенно если водная переливается и появляется приторный запах. Что делать в таком случае, рассказало издание Sante Plus.

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Первый инстинкт, который нужно иметь – это кипяток. Второй помощник – средство для мытья посуды.

  1. Вылейте чашку жидкости для мытья посуды на дно замусоренного унитаза.
  2. Далее заливаем ведро кипятка.
  3. Дайте постоять несколько минут.
  4. Тщательно промойте.
  5. Налейте еще одно ведро кипятка и промойте унитаз.

Промывать нужно только в том случае, если засор преодолели. Горячая вода очищает унитаз, не причиняя ему вреда.

Напомним, что UAportal подготовил эффективные и простые способы очистки микроволновки без использования химических средств.

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