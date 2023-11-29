Как почистить вареный картофель за считанные секунды: лайфхак с ножницами

Есть множество рецептов, для которых нужен вареный картофель. Правда, если сварить его не проблема, то чистить может быть задачей не из самых приятных. Картофель часто прилипает к пальцам, вызывая неприятные ощущения.

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Но оказывается, есть простой способ почистить картофель всего за несколько минут и при этом оставить руки чистыми, пишет The kitchn.

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Нужно только острыми кухонными ножницами провести линию по кругу каждой картофелины. Эту задачу можно выполнить с помощью ножа по собственному желанию.

Далее варим картофель. При этом можно приготовить ледяную ванну, налив в миску холодной воды и добавляя кубики льда. Очищенные картофелины нужно переложить в эту "ванную" и держать их там в течение 30-60 секунд. После этого с помощью щипцов достаем все овощи.

Остается только снять кожуру руками или использовать кухонное полотенце, и вы готовы использовать картофель в своих кулинарных шедеврах. Такой способ не только облегчает процесс очистки картофеля, но и сохраняет ваши руки от неприятных ощущений.

Раньше мы писали о том, как быстро готовить в микроволновке. Таким образом можно запечь картофель за 10 минут и сварить морковь для салата за 5 минут.

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