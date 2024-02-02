Как почистить замшевую обувь, чтобы не повредить: полезные советы

Ваша любимая замшевая обувь потеряла первоначальный вид из-за грязи, мокрого снега или пятен? Не торопитесь его выбрасывать! С помощью простых инструментов и доступных средств можно легко восстановить его красоту. Об этом пишет Nike.

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Вот несколько советов, как почистить замшевую обувь:

Высушите обувь:

Замша не любит воду, поэтому прежде всего дайте обуви полностью высохнуть.

Промокните его бумажными полотенцами или мягкой тканью, чтобы впитать лишнюю влагу.

Не используйте фен, ведь горячий воздух может деформировать замшу.

Подготовьте инструменты:

Вам понадобится:

Чистящее средство для замши



Белый уксус или спирт (перекись водорода, кукурузный крахмал – для определенных пятен)

Щетка для чистки замши (зубная щетка, ткань из микрофибры или щетка для обуви с мягкой щетиной)



Резинка для замши или ластик для карандаша

Очистите от грязи:

Вставьте обувную колодку или набейте обувь бумагой, чтобы она не потеряла форму.

Аккуратно удалите грязь и пыль с поверхности щеткой для замши или зубной щеткой.

Двигайте щеткой из стороны в сторону, чтобы приподнять ворсинки замши.

Удалите пятна:

Используйте резинку для замши или ластик, чтобы стереть легкие пятна.

Смочите угол сухой ткани чистящим средством замши, белым уксусом или спиртом.

Не мочите обувь, а лишь слегка намочите замшу.

Быстрыми движениями из стороны в сторону обработайте пятно, затем дайте замше высохнуть.

При необходимости повторите процедуру.

Дополнительные советы:

Для удаления жирных пятен присыпьте их кукурузным крахмалом, оставьте на 10-15 минут, затем счистите щеткой.

Для нейтрализации запаха изнутри обуви можно использовать пищевую соду.

После чистки обработайте обувь водоотталкивающим спреем для замши.

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Помните:

Не трите слишком сильно замшу, чтобы не повредить ее.

Не используйте жесткие щетки и абразивные средства.

Не стирайте замшевую обувь водой.

Благодаря бережному уходу ваша замшевая обувь прослужит вам долго и сохранит свой безупречный вид.

Напомним, мы уже писали, как правильно выбрать детскую обувь.

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