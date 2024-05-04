Как подчеркнуть и усилить цвет красной помады: лайфхак от визажистов

Каждая женщина стремится к совершенному макияжу, а губы – это его визитная карточка. Найти идеальный оттенок помады, который подчеркнет красоту губ и гармонично дополнит образ – нелегкая задача. Часто приходится покупать десятки разных цветов, тратя на это много времени и денег.

К счастью, существует невероятно простой и экономичный метод, который поможет вам создать безупречный макияж губ с минимальными затратами. Секретом поделилась известная бьюти-блогерша Елена Рачицкая на своей странице в Instagram.

Как смешать тени и помаду, чтобы получить идеальный оттенок:

Выберите базовую помаду

Это может быть любой цвет, который вам нравится, но лучше подойдет нейтральная помада без яркого подтона.

Подготовьте палетку теней

Вам понадобятся тени разных цветов, чтобы вы могли экспериментировать и создавать уникальные оттенки.

Нанесите помаду на губы

Используйте кисточки или пальцы, чтобы равномерно распределить помаду.

Возьмите небольшое количество теней на кончик пальца

Выбирайте тени, которые помогут вам нейтрализовать нежелательные тона помады или придать ей новые оттенки.

Смешайте тени с помадой на губах

Легкими движениями вотрите тени в помаду, пока не получите желаемый результат.

При необходимости подкрасьте уголки губ и четко очертите контур

Для этого используйте кисточку.

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Совет: Не бойтесь экспериментировать!

Смешайте разные цвета теней и помады, чтобы найти свой идеальный оттенок.

Вы можете создать яркие и необычные цвета или подобрать оттенок, который идеально подчеркнет вашу природную красоту.

Напомним, мы уже писали, какой помадой не следует пользоваться после 3 лет.

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