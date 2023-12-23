Как подготовить мак для кутьи, чтобы был вкусным: советы хозяек

В древности приготовление мака для кутьи было особым ритуалом, который проводился один раз в год. Сегодня, если нет макитры, украинские хозяйки используют другие способы.

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Об этом пишет Shuba.

Какой бы рецепт кутьи мы ни выбрали, повсюду нужен мак. Причем он должен быть мягким, то есть правильно приготовленным, а также с "молочком", что дает подобающий вкус.

Блендер или мясорубка

Два самых популярных способа приготовления мака для кутьи без макитры – это использование блендера или мясорубки с мелкой сеточкой.

Чтобы приготовить мак в блендере, необходимо:

Промыть мак в прохладной воде до прозрачной воды. Залить мак кипятком и оставить на 15-20 минут. Слить воду и измельчить мак в блендере до состояния пюре. Добавить сахар по вкусу.

Чтобы приготовить мак в мясорубке, необходимо:

Промыть мак в прохладной воде до прозрачной воды. Залить мак кипятком и оставить на 15-20 минут. Слить воду и измельчить мак в мясорубке с мелкой сеточкой.

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Способы для кофемолки

Некоторые хозяйки используют кофемолку для приготовления мака для кутьи. Однако этот способ имеет несколько недостатков. Во-первых, мак может превратиться в порошок. Во-вторых, после измельчения мака в кофемолке необходимо снова промывать его, чтобы удалить излишнюю влагу.

Чтобы приготовить мак в кофемолке, необходимо:

Промыть мак в прохладной воде до прозрачной воды. Залить мак кипятком и оставить на 15-20 минут. Слить воду и размельчить мак в кофемолке один-два раза. Снова промыть мак в холодной воде до прозрачной воды.

Напомним, мы уже писали, как выбрать мак для кутьи, чтобы не был горьким.

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