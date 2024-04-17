Как подкармливать перцы, чтобы они выросли большими: советы опытных огородников
Хотите, чтобы ваш перец радовал вас обильным урожаем? Соблюдайте эти простые правила, и ваш перец обязательно порадует вас богатым урожаем.
Вот 7 секретов, которыми поделились опытные огородники на сайте noviydoctor.com, которые помогут вам вырастить до 3 кг сочных плодов из одного куста.
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1. Выбираем сорт:
- Не гонитесь за новыми сортами – лучше возьмите проверенные, подходящие для вашего региона.
- Рекомендуются сорта "Атлант", "Геракл", "Грановая" и другие.
2. Протравливание и проращивание:
- Протравить семена марганцовкой, чтобы избежать грибковых заболеваний.
- Прорастите семена на влажных ватных дисках в течение недели.
- Перед посевом в грунт произведите полив раствором сока алоэ (1 ст. л. на 1 л воды).
3. Сроки посева:
- Среднеспелые и поздние сорта сейте после 20 февраля.
- Ранние сорта – в марте.
- Высаживайте рассаду в грунт или теплицу, когда почва прогреется до +15°C.
4. Рассадка:
- Сейте перец в индивидуальных стаканчиках или торфяных таблетках.
- Перец не любит тесноты – это негативно влияет на его развитие и урожай.
5. Влажность и полив:
- Регулярно поливайте рассаду.
- Поддерживайте влажность воздуха в помещении более 65%.
- Подкармливайте рассаду каждые 10 дней комплексным удобрением с азотом, калием и фосфором.
6. Место посадки:
- Высаживайте перец на солнечном месте.
- Сделайте высокие грядки – перец любит теплую почву.
- С осени внесите под перекапывание компост, коровяк и гумус.
7. Соседи:
- Посадите у перца бархатцы, чеснок и лук.
- Эти растения способствуют росту перца, отпугивают вредителей и предотвращают болезни.
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