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Как подкармливать плодовые деревья, чтобы они пышно цвели, а фрукты были сладкими

Игорь Романько

Чем подкармливать деревья, чтобы плоды были сладкими
Чем подкармливать деревья, чтобы плоды были сладкими

Весна – пора не только обновление природы, но и время позаботиться о будущем урожае. Чтобы деревья и кустарники обильно цвели и плодоносили, им нужна наша помощь – подкормка.

Подкормив свои плодовые деревья и ягодные кусты весной, вы можете быть уверены, что получите обильный урожай вкусных и сочных плодов. Об этом пишет noviydoctor.com.

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Почему важно подкармливать плодовые деревья и ягодные кусты?

  • Почва со временем истощается, а растениям для роста и развития требуются питательные вещества.
  • Подкормка помогает деревьям и кустам лучше цвести, завязывать больше плодов, а также делает их более устойчивыми к болезням и вредителям.
  • Плоды из питательных растений становятся крупнее, сочнее и вкуснее.

Какие удобрения использовать?

  • Минеральные удобрения: аммиачная селитра, мочевина, калийная соль, сульфат калия, доломитовая мука.
  • Органические удобрения: перегной, компост, навоз (в перепрелом виде).

Когда и как вносить удобрения?

  • Март-апрель: В настоящее время деревья нуждаются в азоте, который способствует росту листьев и побегов.
  • Апрель-май: Во время цветения и завязывания плодов важно дать растениям комплексные удобрения с микроэлементами (бор, калий, кальций).
  • Май-июнь: В период налива плодов деревья нуждаются в калии, который улучшает их вкус и способствует вызреванию.

Способы подкормки:

  • Корневая подкормка: Удобрения вносятся в грунт вокруг ствола дерева или куста.
  • Внекорневая подкормка: Удобрения разводятся водой и используются для опрыскивания листьев.

Важно!

  • Перед внесением удобрений почву вокруг дерева или куста нужно увлажнить.
  • Не перекармливайте растения, ведь это может повредить им.
  • Следуйте инструкциям по применению удобрений.

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