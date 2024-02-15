Как поднять уровень гормонов радости без лекарств: помогут три продукта, которые есть в каждом магазине

В настоящее время поддерживать хорошее эмоциональное состояние непросто. Однако достаточно сбалансировать рацион, и вы заметите улучшение самочувствия. На настроение наиболее влияют нейромедиаторы: дофамин, серотонин, эндорфины, триптофан и норепинефрин.

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Об этом пишет pixel.

Для их сбалансирования достаточно 150 г птицы или говядины. Можно съесть 150 г жирной рыбы, например лосося или тунца.

Таким образом, организм получит магний, витамины группы B, которые снимут стресс и улучшат концентрацию.

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Если добавить 50 г морской капусты, состояние улучшится еще быстрее. 2-3 банана, 30 г темного шоколада или орехов, 150 г сельдерея или 100 г овсянки и гречихи – это также способы поднять настроение.

Следовательно, сбалансированное питание поможет естественным образом улучшить эмоциональный фон.

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