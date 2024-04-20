Как подобрать солнцезащитные очки под форму лица: модницы дали полезные советы
Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и важный элемент защиты глаз от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения. Убедитесь, что очки имеют этикетку "100% защита от УФ-лучей" или "UV400". Очки делятся на 5 категорий по степени затемнения:
- 0 – для имиджа (можно использовать в помещении)
- 1 - легкая тонировка, минимальная защита
- 2 – для неактивного солнца
- 3 – для яркого солнца
- 4 – экстремально темные, для гор и других экстремальных условий
Об этом пишет ТСН.
- Поляризация: Поляризационный фильтр снимает блики с гладких поверхностей, делая изображение более четким.
- Цвет линз: Некоторые цвета линз могут искажать цветопередачу. К примеру, желтые линзы делают все немного ярче, а зеленые – усиливают контрастность.
- Размер и форма оправы Оправа должна плотно сидеть на лице, не давить и закрывать кожу вокруг глаз. Выбирайте форму оправы, подходящей к вашему типу лица.
- Материал линз:
- Стеклянные линзы более устойчивы к царапинам, но более тяжелые.
- Пластиковые линзы легче и дешевле, но их легче поцарапать.
- Поликарбонатные линзы очень крепкие и безопасные, поэтому часто используются в спортивных очках.
Дополнительные советы:
- Если вы носите очки для зрения, можно заказать солнцезащитные очки с оптическими линзами.
- Перед покупкой солнцезащитных очков проконсультируйтесь с офтальмологом, чтобы убедиться, что они вам подходят.
- Не экономьте на солнцезащитных очках. Качественные очки прослужат вам долгие годы и оградят ваши глаза от вредного УФ-излучения.
Помните: солнцезащитные очки – это не просто модная деталь, но и инвестиция в ваше здоровье.
Напомним, мы уже писали, что лучше выбрать для ежедневного ношения – очки или контактные линзы.
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