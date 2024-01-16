Как подобрать тональный крем под тон кожи: действенные лайфхаки

Тональный крем – важный элемент макияжа, который помогает выровнять тон кожи лица, скрыть недостатки и создать естественный вид. Однако для того чтобы тональный крем выглядел идеально, его нужно правильно подобрать по цвету кожи.

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Об этом пишет ТСН.

Как определить подтон кожи

Прежде чем выбрать тональный крем, нужно определить подтон кожи. Для этого нужно посмотреть на вены на запястье. Если они голубоватого или лилового цвета, то у вас холодный подтон. Если вены зеленоватого цвета, то у вас теплый подтон. Если цвет вен миксирован, то у вас нейтральный подтон.

Как подобрать тональный крем по подтону

Холодный подтон. Для холодного подтона подходят тона с розовым или персиковым оттенком.

Теплый подтон. Для теплого подтона подходят тона с желтым или золотистым оттенком.

Нейтральный подтон. Для нейтрального подтона подходят тона бежевого цвета.

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Как проверить тональный крем

Желательно наносить тональный крем на лицо, а не на запястье. Для этого нанесите тональный крем на щеку и нижнюю часть скулы. Затем оцените контраст с шеей. Если тональный крем отличается от цвета кожи более чем на два тона, он вам не подходит.

Как избежать ошибок при выборе тонального крема

Не используйте искусственное освещение для выбора тонального крема. Лучше всего наносить тональный крем при хорошем дневном свете.

Если ваша кожа подвержена высыпаниям, то выбирайте тональный крем с холодным подтоном.

Если вы загораете, то летом вам понадобится тональный крем на один оттенок более темный, чем зимой.

Выбрав правильный тональный крем, вы сможете сделать свой макияж более естественным и идеальным.

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо к макияжу.

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