Как подобрать вино для вечеринки, чтобы понравилось всем: советы сомелье
Выбор вина для вечеринки – задача не из простых. Сомелье Илона Турнанба рассказывает, что выбор вина для вечеринки может стать увлекательным квестом и предоставляет несколько полезных советов для успешного выбора.
Выясните предпочтения гостей
Попытайтесь определить, какие типы вина больше всего любят ваши гости – красное, белое или игристое. Это позволит вам составить список покупок в винном магазине.
Обратите внимание на сезон
Выбирайте вино, учитывая сезон. Например, летом подойдет свежее белое вино или игристое, зимой тяжелее красное.
Считайте количество людей
Учитывайте количество гостей, рассчитывая около 2-3 бокала на каждого. Возможно, понадобится больше одной бутылки.
Определите бюджет
Определите бюджет на вино, чтобы ограничить выбор и выбрать подходящие по цене опции.
Кулинарные сочетания
Рассмотрите кулинарные сочетания, если планируете подавать еду. Легкое белое вино может подойти к морепродуктам, а красное к стейку или сыру.
Обратитесь к виновному эксперту
Если есть возможность, обратитесь за советом в сомелье для точного выбора.
Напомним, мы уже писали, как выбрать качественное вино.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!