Как подобрать вино для вечеринки, чтобы понравилось всем: советы сомелье

Выбор вина для вечеринки – задача не из простых. Сомелье Илона Турнанба рассказывает, что выбор вина для вечеринки может стать увлекательным квестом и предоставляет несколько полезных советов для успешного выбора.

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Выясните предпочтения гостей

Попытайтесь определить, какие типы вина больше всего любят ваши гости – красное, белое или игристое. Это позволит вам составить список покупок в винном магазине.

Обратите внимание на сезон

Выбирайте вино, учитывая сезон. Например, летом подойдет свежее белое вино или игристое, зимой тяжелее красное.

Считайте количество людей

Учитывайте количество гостей, рассчитывая около 2-3 бокала на каждого. Возможно, понадобится больше одной бутылки.

Определите бюджет

Определите бюджет на вино, чтобы ограничить выбор и выбрать подходящие по цене опции.

Кулинарные сочетания

Рассмотрите кулинарные сочетания, если планируете подавать еду. Легкое белое вино может подойти к морепродуктам, а красное к стейку или сыру.

Обратитесь к виновному эксперту

Если есть возможность, обратитесь за советом в сомелье для точного выбора.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественное вино.

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