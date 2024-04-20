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Как подпитывать пион с помощью бюджетного аптечного средства

Игорь Романько

Как удобрить пионы с помощью марганцовки
Как удобрить пионы с помощью марганцовки

Пионы – настоящие королевы сада! Их пышные цветы очаровывают красотой и ароматом. Чтобы пионы цвели обильно и радовали вас в течение всего сезона, им нужно немного вашей заботы. И одно простое средство из аптеки поможет вам в этом!

Следуя этим простым правилам с сайта today.ua, вы сможете вырастить на своем участке пышные и роскошные пионы, которые будут радовать вас своим цветением на протяжении многих лет.

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Что же это за чудо-средство? Марганцовка! Да, обычный марганец, который вы используете для обеззараживания ран, может стать вашим секретным садовым помощником.

Как приготовить марганцевый раствор для подпитки пионов:

  • Растворите 2 грамма марганцовки в 10 литрах воды.
  • Этого количества раствора хватит на 2 куста пионов.
  • Аккуратно перекопайте землю вокруг растения, чтобы не повредить ростки.
  • Полейте пионы марганцевым раствором.

Когда лучше подкармливать пионы марганцем?

  • Лучше всего это делать весной, когда растения только начинают просыпаться.
  • Также можно провести подкормку еще раз после цветения.

Кроме марганцовки, для подкормки пионов можно использовать:

  • Аммиачную селитру: растворите 20-30 граммов селитры в 10 литрах воды и полейте пионы после цветения.
  • Древесную золу: посыпьте золу вокруг кустов пионов и слегка углубьте ее в грунт.
  • Дрожжи: растворите 100 граммов дрожжей в 10 литрах воды и полейте пионы во время бутонизации.

Важно!

  • Не перекармливайте пионы удобрениями, ведь это может привести к чрезмерному росту ботвы и задержке цветения.
  • Обеспечьте пионам достаточный полив, особенно в период бутонизации и цветения.
  • Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг кустов.

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