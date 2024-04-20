Как подпитывать пион с помощью бюджетного аптечного средства
Пионы – настоящие королевы сада! Их пышные цветы очаровывают красотой и ароматом. Чтобы пионы цвели обильно и радовали вас в течение всего сезона, им нужно немного вашей заботы. И одно простое средство из аптеки поможет вам в этом!
Следуя этим простым правилам с сайта today.ua, вы сможете вырастить на своем участке пышные и роскошные пионы, которые будут радовать вас своим цветением на протяжении многих лет.
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Что же это за чудо-средство? Марганцовка! Да, обычный марганец, который вы используете для обеззараживания ран, может стать вашим секретным садовым помощником.
Как приготовить марганцевый раствор для подпитки пионов:
- Растворите 2 грамма марганцовки в 10 литрах воды.
- Этого количества раствора хватит на 2 куста пионов.
- Аккуратно перекопайте землю вокруг растения, чтобы не повредить ростки.
- Полейте пионы марганцевым раствором.
Когда лучше подкармливать пионы марганцем?
- Лучше всего это делать весной, когда растения только начинают просыпаться.
- Также можно провести подкормку еще раз после цветения.
Кроме марганцовки, для подкормки пионов можно использовать:
- Аммиачную селитру: растворите 20-30 граммов селитры в 10 литрах воды и полейте пионы после цветения.
- Древесную золу: посыпьте золу вокруг кустов пионов и слегка углубьте ее в грунт.
- Дрожжи: растворите 100 граммов дрожжей в 10 литрах воды и полейте пионы во время бутонизации.
Важно!
- Не перекармливайте пионы удобрениями, ведь это может привести к чрезмерному росту ботвы и задержке цветения.
- Обеспечьте пионам достаточный полив, особенно в период бутонизации и цветения.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву вокруг кустов.
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