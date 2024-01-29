Как похудеть после 40 лет: 5 правил от диетолога

После 40 лет похудеть становится сложнее, ведь многие процессы в организме замедляются. Однако с помощью правильной стратегии сбросить вес и поддерживать ее в норме все же возможно.

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Об этом пишет molbuk.ua. Со здоровым образом жизни вы сможете похудеть и улучшить свое общее самочувствие.

1. Выясните, сколько вам нужно калорий.

Потребность в калориях с возрастом изменяется, поэтому для поддержания веса вам может понадобиться меньше калорий, чем в 20 или 30 лет.

36-40 лет: При сидячем образе жизни: 1800-2400 калорий При умеренно активном: 2000-2600 калорий При активном: 2200-2800 калорий

41-45 лет: При сидячем образе жизни: 1800-2200 калорий При умеренно активном: 2000-2600 калорий При активном: 2200-2800 калорий



Чтобы похудеть:

Вычтите 500-750 калорий от показателя поддержания веса.

Это поможет вам терять до 1 кг в неделю, что считается безопасным и поддерживаемым в долгосрочной перспективе.

Не опускайтесь ниже 1200 калорий в день во избежание дефицита питательных веществ.

2. Отдавайте предпочтение белку.

Белок дает ощущение сытости, что может помочь вам есть меньше в течение дня.

Рекомендованная дневная норма: 0,8 г белка на кг вашей массы тела.

0,8 г белка на кг вашей массы тела. Продукты, богатые белоком: Нежирное мясо, птица, рыба Яйца Молочные продукты Бобовые Орехи и семена



3. Сократите употребление углеводов.

Рекомендованная дневная норма: 50-100 г незапятнанных углеводов.

50-100 г незапятнанных углеводов. Чистые углеводы: общее количество углеводов – минус граммов клетчатки.

общее количество углеводов – минус граммов клетчатки. Продукты с высоким содержанием углеводов: Зерновые Фрукты Овощи



4. Держите стресс под контролем.

Хронический стресс может привести к увеличению веса.

Способы борьбы со стрессом: Медитация Йога Физические упражнения Прогулки по природе Общение с близкими



5. Просмотрите свой режим тренировок.

Рекомендуется: Силовая тренировка 2-3 раза в неделю. Кардио-тренировка 3-5 раз в неделю. Интервальная тренировка высокой интенсивности 1-2 раза в неделю.



Помните:

Похудение – это марафон, а не спринт.

Не ждите мгновенных результатов.

Сосредоточьтесь на здоровых пищевых привычках и регулярных физических упражнениях.

Будьте терпеливы и не сдавайтесь.

Дополнительные советы:

Пейте много воды.

Высыпайтесь.

Избегайте алкоголя и сахара.

Ведите ежедневник питания.

Обратитесь за помощью к диетологу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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