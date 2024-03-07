Как похудеть в сауне: лайфхаки

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Ну наконец-то, весення погода!

Продолжим похудение, очищение лимфы, убираем первый_блок_похудения:

• баня/сауна/хаммам с t' не выше 80't. В день банных процедур нужно выпить не менее 3 л ощелачивающей жидкости. В этот день лучше не есть или же, если сложно - кушать кислые фрукты и ягоды (самые ощелачивающие продукты). Ощелачивающие напитки приводят в движение лимфу, от них вы лучше потеете и бегаете в туалет;) варианты:

1. грейпфрутовый фреш/ апельсиновый фреш - 1.5 л на день.

2. вода с рН 7.0 и выше: любая вода с цитрусовым соком.

3. крепкий настой шиповника: 200 г молотых плодов на 1 л кипятка заваривать в термосе и выдержать сутки.

4. травы горечи и потогонные травы в настое: бессмертник, зверобой, пижма, побеги и молодые веточки малины/ смородины, корень аира и солодки. солодка самая активная трава в плане лимфостимуляции, это доказано научными исследованиями кафедры лимфологии под руководством проф. Левина. первое время добавляйте солодку к травяному сбору по 1 ч.л. - она очень активная.

Мой любимый настой в баню/сауну: бессмертник, мята, мелисса, ромашка, корень аира и солодки, липа, хвощ полевой, чабрец. каждой травы по 1 ст.л. на 1.5 л кипятка. пью с самого утра и в течение дня до самого похода баню. Также пью его в промежутках между разогревом в бане и охлаждением ведерком ледяной воды:) помимо этого выпиваю 2 л. грейпфрутового (лимонного тоже, кто хорошо переносит) фреша. Ничего не ем в этот день.

• обязательно до бани провести тотальное скрабирование тела, чтобы открыть все поры и хорошо пропотеть. С собой в баню взять щетку для тела и хорошо промассажировать все тело или взять персонального массажиста.

• до бани физическая активность по мере сил - длительная ходьба, бег, плаванье, напр. ФА также очень активно приводит в движение лимфу.

• после бани ничего не есть! выпить на ночь сорбенты: белую глину, псиллиум, энтеросгель 1 -2 ст.л. на стакан тёплой воды. Максимум кислый фрукт.

Я ещё делаю в этот день очищение кишечника разными способами до процедуры ( лимфа сбрасывает часть токсинов через кишечник, надо его подготовить) и после на ночь.

•такая банная процедура должна быть раз/неделю.