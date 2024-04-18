Как покрасить яйца на Пасху в изумрудный цвет: лайфхаки от хозяек

Приближается Пасха, а это значит, что пора готовить праздничное угощение! Кроме традиционных красных, синих и желтых яиц, вы можете порадовать себя и близких необычными цветами. Изумрудный – отличный выбор, ведь он символизирует богатство, весну и новую жизнь. Об этом пишет glavred.

1. С помощью натуральных красителей:

Ингредиенты:

Яйца

2 столовые ложки молотого кофе

1 столовая ложка куркумы

5 пакетиков чая каркаде

Соль

Вода

Инструкция:

Подготовьте яйца: Тщательно вымойте яйца с мылом, чтобы удалить жир и грязь. Сварите яйца: поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и добавьте 1 столовую ложку соли. Доведите до кипения и варите 10-15 минут. Приготовьте краситель: В то время пока яйца варятся, заварите каркаде чай в 1 литре воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и оставьте кипятиться 5 минут. Добавить кофе, куркуму и хорошо перемешать. Окрасьте яйца: Осторожно извлеките вареные яйца из кастрюли и поместите их в кастрюлю с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 30-45 минут в зависимости от желаемого оттенка. Чем дольше яйца будут находиться в красителе, тем насыщеннее будет цвет. Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах. Дополнительный шаг Для блеска можно натереть яйца оливковым маслом.

Важно:

Для более интенсивного цвета можно использовать крепкий кофе или измельчить кофейные зерна.

Вместо чая каркаде можно использовать чай гибискус.

Если вы хотите получить более мягкий изумрудный цвет, можно добавить немного желтого пищевого красителя.

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2. С помощью пищевых красителей:

Ингредиенты:

Яйца

Пищевый краситель зеленого цвета

Пищевый краситель синего цвета

Вода

Уксус

Перчатки

Инструкция:

Подготовьте рабочее место: Застелите рабочую поверхность пищевой пленкой или газетой, чтобы защитить ее от красителя. Наденьте перчатки: Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от красителя. Приготовьте окрашивающий раствор: В кастрюлю налейте 1 литр воды и добавьте 1 столовую ложку уксуса. Доведите до кипения. Добавьте красители: Добавьте в кипящую воду несколько капель зеленого и синего пищевых красителей, чтобы получить желаемый оттенок изумрудного цвета. Окрасьте яйца: Осторожно опустите вареные яйца в раствор с красителем. Убедитесь, что яйца полностью покрыты жидкостью. Оставьте яйца в красителе на 5-10 минут в зависимости от желаемого оттенка. Охладите яйца: Достаньте яйца из красителя и дайте им остыть на бумажных полотенцах.

Напомним, мы уже писали, как оригинально покрасить яйца на Пасху.

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