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Как покрасить яйца свеклой: хозяйки поделились полезными советами

Цихоцкая Мария

Как покрасить яйца свеклой: хозяйки поделились полезными советами
Одним из самых популярных и доступных является использование свекловичного отвара.

Покраска яиц на Пасху – это не просто веселая традиция, но и отличный способ проявить свое творчество. Существует множество способов покрасить яйца, но одним из самых популярных и доступных является использование свекловичного отвара.

Свекла – это абсолютно натуральный краситель, не содержащий вредных химических веществ. Отвар из этого овоща дает яйцам хороший насыщенный красный или бордовый цвет. Покраска яиц свеклой – это простой процесс, не требующий много времени или усилий. Об этом пишет Главред.

Ингредиенты:

  • Свекла – 2-3 шт. (в зависимости от желаемого цвета)
  • Вода – 1 л
  • Уксус 9% – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Яйца – сколько необходимо

Способ приготовления:

Свекольный отвар:

    • Тщательно промойте свеклу и уложите в кастрюлю.
    • Залейте свеклу водой, чтобы она полностью была покрыта.
    • Доведите до кипения и варите на среднем огне 30–40 минут.
    • Добавьте в кастрюлю соль и уксус.
    • Оставьте отвар остывать до комнатной температуры.

Покраска яиц:

    • Сварите яйца вкрутую (около 10 минут) и остудите их в холодной воде.
    • Процедите свекольный отвар через марлю, чтобы удалить мякоть свеклы.
    • Окуньте яйца в свекольный отвар и оставьте их на 30 минут – 2 часа, в зависимости от желаемой интенсивности цвета. Чем дольше яйца будут находиться в отваре, тем насыщеннее будет цвет.
    • Периодически помешивайте яйца, чтобы они равномерно окрашивались.

Советы:

  • Для более яркого цвета можно добавить в отвар 1-2 столовые ложки растительного масла.
  • Чтобы яйца получились мраморными, перед погружением в отвар растрескивайте скорлупу острым ножом.
  • После крашения яйца можно протереть маслом для блеска.

Варианты покраски:

  • Светло-розовый: 2 свеклы на 1 л воды.
  • Насыщенный розовый: 3 свеклы на 1 л воды.
  • Бордовый: 4 свеклы на 1 л воды.

Важно:

  • Используйте свежие яйца, так как старые могут плохо окрашиваться.
  • Не используйте йод для окрашивания яиц, поскольку это может быть опасно.

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Помните:

Покраска яиц – это веселый и творческий процесс, который может объединить всю вашу семью. Не бойтесь экспериментировать с разными способами покраски, чтобы создать уникальные и красивые пасхальные яйца!

Дополнительные советы:

  • Вы можете добавить в отвар другие натуральные красители, чтобы получить разные цвета. Например, куркума даст желтый цвет, а шпинат – зеленый.
  • Для лучшего окрашивания белых яиц можно предварительно обезжирить их, протерев уксусом.
  • Чтобы краска лучше легла, яйца перед покраской можно немного надколоть иглой.

Напомним, мы уже писали, как оригинально покрасить яйца на Пасху.

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