Как получить достаточное количество витамина D зимой: простые советы

В холодный период года получение достаточного количества "витамина солнца" становится большим вызовом. Учитывая эти советы, вы сможете эффективно обеспечить себя витамином D даже зимой, когда солнце почти незаметно из-за густых облаков.

Видео дня

Поскольку зимой небо часто укрыто облаками, проблема усвоения витамина D из солнечного света становится более актуальной. Здесь несколько советов, как получить необходимую дозу витамина D даже в серое зимнее утро. Эти рекомендации предоставляет OnlyMyHealth.

Читайте также: Помогут проснуться и подбодрят: восемь упражнений, которые следует сделать утром

Почаще гуляйте на свежем воздухе. Вводите прогулки во время обеденного перерыва или пешком на работу по утрам. Даже в пасмурные дни естественный свет может оказывать положительное воздействие на уровень витамина D. Старайтесь проводить на улице по крайней мере 20-30 минут, раскрывая лицо и руки для максимального углубления солнечного света. Старайтесь получать максимум солнечного света. Планируйте свои дела на улице в часы пик солнечного света, особенно около полудня. В это время лучи солнца более прямыми, что увеличивает вероятность синтеза витамина D даже при плохой погоде. Организуйте пространство. Максимизируйте естественный свет в своем доме или рабочем помещении. Находитесь больше у окон и открывайте жалюзи для пропускания солнечных лучей. Это полезно для тех, кто проводит много времени в помещении. Ешьте продукты, богатые витамином D. Расширяйте свой рацион жирной рыбой (лосось, скумбрия), обогащенными молочными продуктами и яичными желтками. Хотя из еды трудно получить достаточное количество витамина D, сочетание еды с солнечным светом помогает удовлетворить потребности организма. Используйте добавки. Консультируйтесь с врачом по поводу витаминных добавок D, особенно если сложно получить его от солнца и пищи. Добавки могут обеспечить надежный источник витамина D, учитывая ваши потребности, даже зимой.

Не забывайте, что правильный уровень витамина D имеет ключевое значение для сохранения здоровья костей, иммунной системы и настроения. Эти советы помогут вам обеспечить свой организм необходимым витамином D, даже когда солнце почти не светит из-за толстого слоя облаков.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие виды чая вредны для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!