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Как помочь себе пережить кризис среднего возраста

Екатерина Шереметьева

Как помочь себе пережить кризис среднего возраста

БЛОГ

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Конечно же не все люди проживают кризис среднего возраста, но многие.

Мы часто слышим об этом явлении и когда приходим в определенный возраст, то как будто ожидаем, что скоро "накроет" и нас.

Скорее даже ожидание чего-то сложного усугубляет проживание этого периода.

Как я уже писала, этот период полезен для нас, но тот спектр эмоций и переживаний сложно переварить в таком объёме быстро.

В этот период мужчины чаще склонны обесценивать свои достижения, сомневаться в правильности прожитой жизни, сожалеть о несделанном. Иногда даже впадать в состояния "Переходного возраста", то есть бунтовать как подростки.

Женщины сталкиваются с неизбежностью возрастных изменений, сожалений об этом, принимают или не принимают это. А так же могут осознавать, что большую часть жизни жили не для себя, не так как хотели, не своей жизнью, а жизнями детей, мужа, семьи.

Что делать в этот непростой период!

  • Максимально быть внимательным к себе, заботиться о себе, особенно о своём здоровье.
  • Принять неизбежность возрастных изменений. Поддерживайте психологическую активность: увлеченность и позитивный внутренний настрой хорошо сказываются на внешности.
  • Тренируйте мозг, память. Возраст проявляет себя также в повышенной утомляемости, забывчивости. Со временем мозг теряет способность адаптироваться к новым ситуациям. Попробуйте разнообразить привычное течение жизни.
  • Ищите новые смыслы и новые эмоции. Позвольте себе то, что давно не позволяли. Введите новые привычки и традиции. Делайте что-то не так как всегда, а по новому.
  • Перестаньте обесценивать прожитую жизнь, а поблагодарите за весь прожитый опыт и ищите новые смыслы. В этом очень полезна будет работа с психотерапевтом.
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