Как помыть москитную сетку после зимы: полезные советы от хозяек

Грязные сетки не только портят эстетический вид окон, но могут стать источником аллергенов и насекомых. Поэтому важно регулярно их чистить. Об этом пишет Газета.ЮА.

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Как часто нужно чистить москитные сетки?

Рекомендуется мыть москитные сетки по крайней мере раз в месяц, а в период цветения растений – дважды в месяц.

Как правильно чистить москитные сетки?

Снимите сетки из окон или дверей. Для этого обычно нужно раздвинуть специальные фиксаторы. Удалите из сеток пыль, грязь, листья, насекомых и другие загрязнения. Это можно сделать вручную или с помощью пылесоса. Замочите сетки в большой емкости с теплой водой с моющим средством. Подойдет любое средство для мытья посуды или жидкое мыло. Оставьте сетки в воде на 15-20 минут. Протрите сетки мягкой губкой или щеткой с обеих сторон. Не используйте жесткие щетки или абразивные средства, чтобы не повредить сетку. Тщательно промойте сетки чистой водой, чтобы не осталось следов мыла. Оставьте сетки на свежем воздухе или хорошо проветриваемом помещении, чтобы они полностью высохли. Перед установкой сетки на место проверьте наличие повреждений. Если есть маленькие отверстия, их можно заклеить особым скотчем. Если же сетка сильно повреждена, ее лучше заменить новой.

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Дополнительные советы:

Для чистки москитных сеток можно использовать специальные средства, продаваемые в магазинах.

Чтобы облегчить чистку, можно добавить в воду немного уксуса.

Если на сетках имеются стойкие загрязнения, их можно предварительно обработать раствором соды или лимонной кислоты.

Чтобы защитить москитные сетки от пыли и грязи, можно обработать их специальным спреем.

Напомним, мы уже писали, чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго.

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