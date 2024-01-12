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Как помыть окна, чтобы долго оставались чистыми: действенный лайфхак

Цихоцкая Мария

Как помыть окна, чтобы долго оставались чистыми: действенный лайфхак

Мыть окна – это не самое приятное занятие, особенно если дождь снова и снова смывает вашу работу. Чтобы окна сверкали чистотой несколько месяцев, даже в дождливую погоду, можно использовать специальное защитное средство.

Об этом пишет prostoway.

Что нужно:

  • Пол стакана воды
  • 1 столовая ложка кондиционера для волос
  • 1 ложка глицерина

Как сделать:

  1. Смешайте все ингредиенты в чистой емкости.
  2. Нанесите средство на вымытое окно с помощью распылителя или губки.
  3. Отполируйте стекло сухой тряпкой.

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Если вы будете регулярно использовать это средство, ваши окна всегда будут чистыми и блестящими.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам сделать окна устойчивыми к дождю:

  • Используйте мягкую ткань для мытья окон.
  • Не используйте агрессивные моющие средства, которые могут повредить стекло.
  • Прополощите окна чистой водой после мытья.

Напомним, мы уже писали, как легко помыть окна без разводов.

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