Как понять, что грибы испортились: 5 основных признаков

Шампиньоны – это популярный ингредиент, который используется в приготовлении многих блюд. Однако у них есть срок годности.

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Если вы не уверены, можно ли употреблять в пищу шампиньоны, которые вы купили, обратите внимание на некоторые признаки. Об этом пишет ТСН.

Запах

Свежие шампиньоны имеют характерный грибной запах. Если шампиньоны пахнут химией, гнилью или подвальной сыростью, их нельзя употреблять в пищу.

Налет

Если на шляпке шампиньона появился липкий налет, ее также нельзя употреблять в пищу.

Шляпка

Свежие шампиньоны имеют сухую, приятную на ощупь шляпку с однородным цветом. Если шляпка блестит, это значит, что шампиньоны начали портиться.

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Пятна

Даже самые маленькие пятна на шампиньонах являются признаком того, что они испорчены.

Упругость

Свежие шампиньоны упругие и эластичные. Если шампиньон разломить, он должен быть белого цвета внутри. Если серединка шампиньона темная, ее нельзя употреблять в пищу.

Как хранить шампиньоны

Шампиньоны лучше хранить в холодильнике в герметичном контейнере. Так они могут сохраняться свежими в течение 3-5 дней. Если вы планируете хранить шампиньоны дольше, их можно заморозить. Для этого нужно тщательно вымыть шампиньоны, обсушить их и положить в морозильную камеру. Замороженные шампиньоны можно хранить до 6 месяцев.

Напомним, мы уже писали, как пожарить грибы, чтобы они не почернели.

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