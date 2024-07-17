Как понять, что любимый изменяет: семь типичных признаков

Измена – это болезненный удар по доверию и отношениям. Распознать предателя бывает непросто, ведь многие мастерски скрывают свои тайны. Однако, внимательно наблюдая за поведением партнера, можно обнаружить определенные сигналы, свидетельствующие о неверности. Об этом пишет ТСН.

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Вот несколько признаков, которые могут помочь вам узнать правду:

Смена паролей и контроль гаджетов:

внезапный интерес к защите телефонов, компьютеров и планшетов;

Установка паролей на гаджеты, которых раньше не было;

Утаивание телефона, укладка его экраном вниз;

Быстрое удаление сообщений, переписки и звонков;

Запрет воспользоваться его гаджетами.

"Новое хобби":

Появляются неожиданные увлечения, ранее не интересовавшие партнера;

Частые отлучения из дома под предлогом занятий новым хобби;

Неохотно объяснение деталей нового увлечения;

Смена графика, появление новых "друзей" по хобби.

Чрезмерное внимание и забота:

Резкое улучшение отношения, подарки без повода;

Неожиданные комплименты, проявления любви и ласки;

Чрезмерное стремление к сексуальной близости;

Чувство вины, которое может проявляться в разных формах.

Забота о внешности:

Смена стиля одежды, новая прическа, духи;

Внезапное увлечение спортом, правильное питание;

Больше времени уделяется уходу за собой;

Желание всегда смотреться на 5+.

Прицепка к мелочам:

Негативная реакция на незначительные недостатки, мелочи;

Постоянные ссоры и упреки без веских причин;

Неудовлетворение вашим внешним видом, поведением;

Желание контролировать ваши действия и время.

Игнорирование вызовов и сообщений:

Частые "пропуска" звонков, неответы на сообщения;

Неправдивые оправдания за свою невнимательность;

Смена манеры общения, холодность, безразличие;

Нежелание делиться своими планами и мыслями.

Ухудшение интимных отношений:

Снижение сексуального влечения к вам;

Отказ от близости под разными предлогами;

Нежелание идти на компромиссы и удовлетворение ваших потребностей;

Возможно появление новых сексуальных практик, о которых вы не знаете.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, как проверить, подходит ли ваш партнер для брака.

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