Как понять, что стиральную машину нужно срочно чистить: советы специалиста

Стиральная машина – это незаменимый помощник в быту, значительно облегчающий процесс стирки и экономящий время. Однако, как и любая бытовая техника, машинка нуждается в регулярном уходе, чтобы сохранить свою работоспособность и эффективность.

Сегодня мы поговорим о том, как часто следует чистить стиральную машину и какие методы можно использовать для этого. Многие люди не знают, как часто нужно чистить стиральную машину. Специалист по продукции AEG Майкл Форбс отмечает, что существует один верный "красный флажок", свидетельствующий о том, что срочно нужно провести очистку: запах тухлых яиц из барабана стиральной машины. Об этом пишет Mirror.

Этот запах свидетельствует о том, что внутри барабана накопились бактерии, которые могут привести к возникновению плесени.

Плесня не только портит одежду, но и может негативно повлиять на ваше здоровье, вызывая респираторные проблемы.

Как почистить стиральную машину:

Майкл Форбс рекомендует использовать для очистки стиральной машины специальные химические средства.

Однако эксперт также отмечает, что можно обойтись без магазинных средств и провести очистку с помощью соды и уксуса.

Добавьте чашку соды в барабан машинки.

Налейте пол стакана уксуса в лоток для моющих средств.

Запустите машину на режим стирки с высокой температурой.

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Дополнительные советы:

После каждой стирки оставляйте дверцу машины и отсек для моющего средства немного открытой, чтобы техника просохла и проветрилась.

Регулярно производите очистку лотка для моющего средства и фильтра.

Используйте качественные стиральные порошки и кондиционеры, соответствующие вашей одежде.

Не перегружайте стиральную машину.

Не используйте слишком много моющего средства.

Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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