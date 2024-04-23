Как понять, что стиральную машину нужно срочно чистить: советы специалиста
Стиральная машина – это незаменимый помощник в быту, значительно облегчающий процесс стирки и экономящий время. Однако, как и любая бытовая техника, машинка нуждается в регулярном уходе, чтобы сохранить свою работоспособность и эффективность.
Сегодня мы поговорим о том, как часто следует чистить стиральную машину и какие методы можно использовать для этого. Многие люди не знают, как часто нужно чистить стиральную машину. Специалист по продукции AEG Майкл Форбс отмечает, что существует один верный "красный флажок", свидетельствующий о том, что срочно нужно провести очистку: запах тухлых яиц из барабана стиральной машины. Об этом пишет Mirror.
Этот запах свидетельствует о том, что внутри барабана накопились бактерии, которые могут привести к возникновению плесени.
Плесня не только портит одежду, но и может негативно повлиять на ваше здоровье, вызывая респираторные проблемы.
Как почистить стиральную машину:
Майкл Форбс рекомендует использовать для очистки стиральной машины специальные химические средства.
Однако эксперт также отмечает, что можно обойтись без магазинных средств и провести очистку с помощью соды и уксуса.
- Добавьте чашку соды в барабан машинки.
- Налейте пол стакана уксуса в лоток для моющих средств.
- Запустите машину на режим стирки с высокой температурой.
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Дополнительные советы:
- После каждой стирки оставляйте дверцу машины и отсек для моющего средства немного открытой, чтобы техника просохла и проветрилась.
- Регулярно производите очистку лотка для моющего средства и фильтра.
- Используйте качественные стиральные порошки и кондиционеры, соответствующие вашей одежде.
- Не перегружайте стиральную машину.
- Не используйте слишком много моющего средства.
Напомним, мы уже писали, сколько порошка нужно сыпать в стиральную машину.
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