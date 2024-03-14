Как понять, что ты себя не уважаешь

БЛОГ

Видео дня

1. Ты позволяешь другим обсуждать твою жизнь чрезмерно.

2. Твоя самооценка зависит от одобрения окружающих.

3. Ты себя ставишь не на первое место.

4. Ты часто злишься.

5. Ты не отпускаешь прошлое.

6. Ты срываешься часто на людей.

7. Ты часто делаешь то, что тебе не нравится.

8. Ты продолжаешь дружить или оставаться в отношениях где к тебе плохо относятся или используют.

9. Ты плохо думаешь и отзываешься о себе.

10. Ты много сплетничаешь.

Если вы замечаете в себе больше половины этих признаков, значит вы не уважаете себя в должной степени.

А это одна из самых важных опор на себя.

Ощущать себя ценностью, достойным человеком.

И эту опору нужно укреплять.