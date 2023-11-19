Как понять, что у кота глисты и как часто давать таблетки
Кошки и кошки – члены наших семей, которых мы любим и за которыми должны следить, чтобы обеспечить их здоровье. Одним из распространенных заболеваний среди домашних кошек является гельминтоз, даже у не имеющих доступа на улицу.
В издании zaxid.net, как лечить и проводить профилактику заражения гельминтами, а также что делать, если у вашего кота или кошки появились симптомы.
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Гельминты у котят
Организм котят уязвим, и заражение гельминтами может привести к серьезным проблемам с их здоровьем. Ветеринары рекомендуют проводить профилактическую дегельминтизацию по следующему графику:
- В возрасте 2 и 4 недели: первые препараты от глистов.
- До 16 недель: препараты каждые 2-3 недели.
- До 6 месяцев: профилактика гельминтов каждый месяц.
- От 6 месяцев до года препараты каждые 2-3 месяца.
- После года: дегельминтизацию проводят по необходимости, но не реже дважды в год.
Симптомы гельминтоза у кошек
Заражение гельминтами может происходить через контакт с другими больными животными или через личинки на обуви или одежде людей. Признаки болезни могут быть бессимптомными или появляться на разных стадиях. Среди основных симптомов:
- Гельминты в кале.
- Рвота.
- Проблемы со стулом.
- Зуд вблизи анального отверстия.
- Изменения в аппетите.
- Слезотечение.
- Вздутие живота.
- Быстрая утомляемость.
- Расстройства в росте и развитии.
- Апатия.
- Взъерошенная шерсть.
- Желтение слизистых.
- Судороги.
Таблетки от глистов для кошек.
Если вашему коту обнаружили глисты, перед лечением следует учесть несколько важных моментов:
- Обратитесь к ветеринару, особенно если у животного проблемы с пищеварением.
- Всем животным на дому следует давать препараты от глистов одновременно.
- Дозировка препаратов зависит от веса животного, поэтому следует придерживаться инструкций.
- Препараты от гельминтов доступны в различных формах (таблетки, суспензии, капли), выберите наиболее подходящую.
Профилактика гельминтов у кошек
Вне регулярной дегельминтизации, соблюдение таких правил также поможет предотвратить заражение:
- Используйте средства от блох.
- Избегайте сырой рыбы и мяса в рационе.
- Ограничьте контакт с беспризорными животными.
- Регулярно очищайте кошачий туалет.
- Дезинфицируйте кошачью лежанку.
- Очищайте руки и миски после контакта с животным.
- Убирайте одежду и обувь с улицы.
Здоровье вашего кота – в ваших руках. Следуйте советам ветеринаров и регулярно проводите профилактические мероприятия, чтобы ваш любимец оставался здоровым и счастливым.
Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.
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