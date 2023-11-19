Как понять, что у кота глисты и как часто давать таблетки

Кошки и кошки – члены наших семей, которых мы любим и за которыми должны следить, чтобы обеспечить их здоровье. Одним из распространенных заболеваний среди домашних кошек является гельминтоз, даже у не имеющих доступа на улицу.

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В издании zaxid.net, как лечить и проводить профилактику заражения гельминтами, а также что делать, если у вашего кота или кошки появились симптомы.

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Гельминты у котят

Организм котят уязвим, и заражение гельминтами может привести к серьезным проблемам с их здоровьем. Ветеринары рекомендуют проводить профилактическую дегельминтизацию по следующему графику:

В возрасте 2 и 4 недели: первые препараты от глистов. До 16 недель: препараты каждые 2-3 недели. До 6 месяцев: профилактика гельминтов каждый месяц. От 6 месяцев до года препараты каждые 2-3 месяца. После года: дегельминтизацию проводят по необходимости, но не реже дважды в год.

Симптомы гельминтоза у кошек

Заражение гельминтами может происходить через контакт с другими больными животными или через личинки на обуви или одежде людей. Признаки болезни могут быть бессимптомными или появляться на разных стадиях. Среди основных симптомов:

Гельминты в кале. Рвота. Проблемы со стулом. Зуд вблизи анального отверстия. Изменения в аппетите. Слезотечение. Вздутие живота. Быстрая утомляемость. Расстройства в росте и развитии. Апатия. Взъерошенная шерсть. Желтение слизистых. Судороги.

Таблетки от глистов для кошек.

Если вашему коту обнаружили глисты, перед лечением следует учесть несколько важных моментов:

Обратитесь к ветеринару, особенно если у животного проблемы с пищеварением. Всем животным на дому следует давать препараты от глистов одновременно. Дозировка препаратов зависит от веса животного, поэтому следует придерживаться инструкций. Препараты от гельминтов доступны в различных формах (таблетки, суспензии, капли), выберите наиболее подходящую.

Профилактика гельминтов у кошек

Вне регулярной дегельминтизации, соблюдение таких правил также поможет предотвратить заражение:

Используйте средства от блох. Избегайте сырой рыбы и мяса в рационе. Ограничьте контакт с беспризорными животными. Регулярно очищайте кошачий туалет. Дезинфицируйте кошачью лежанку. Очищайте руки и миски после контакта с животным. Убирайте одежду и обувь с улицы.

Здоровье вашего кота – в ваших руках. Следуйте советам ветеринаров и регулярно проводите профилактические мероприятия, чтобы ваш любимец оставался здоровым и счастливым.

Кошки считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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