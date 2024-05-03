Как понять, что у вас проблемы с печенью: названы три симптома на коже

Существуют две основные формы жировой болезни печени: связанная с употреблением алкоголя и не связанная с ним. Оба состояния могут вызывать ряд кожных проявлений.

Кожные высыпания, могут стать первым индикаторам нарушений в работе печени. Об этом пишет издание Exspress.

Врачи утверждают, что нормальная печень не должна содержать жировых отложений. Однако, статистика NHS в Великобритании указывает, что около трети населения имеет ранние стадии жировой болезни. Это состояние часто не имеет явных симптомов, что задерживает обращение за медицинской помощью. Эксперты предупреждают, что жировая болезнь печени может привести к фиброзу органа, а в тяжелых случаях – к циррозу, что может вызвать серьезную печеночную недостаточность.

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Цирроз печени приводит к необратимым повреждениям, поэтому профилактика этого состояния является критически важной. Первые сигналы, на которые следует обратить внимание, включают кожные изменения, такие как:

незначительные синяки;

пожелтение кожи;

зуд.

Врачи отмечают, что симптомы жировой болезни могут оставаться незаметными до тех пор, пока болезнь не станет прогрессировать, поэтому необходимо уделять особое внимание любым кожным проявлениям. Другие возможные признаки включают ощущение тяжести в правой верхней части живота, потерю аппетита, боль в животе, тошноту и внезапное похудение.

В некоторых случаях может развиться желтуха, отек ног, повышенная утомляемость, вздутие живота и спутанность сознания. Дополнительные симптомы жировой болезни печени могут включать темный стул, рвоту с кровью и отек в нижней части живота. В таких случаях следует немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью.

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