Как понять, что вы токсичный человек
Коммуникация в отношениях – это диалог, к котором есть место компромиссу, договоренностям, ответственности каждого из партеров.
Обычно легче заметить абьюзера в нашем окружении или в отношениях, но заметить токсичное поведение о себе – это одна из самых непростых задач. Мало кто может признаться себе в этом.
Если вы заметите, что вам присуща большая часть этих критериев поведения, то важно начать с этим работать. Именно в терапии.
- Вы пытаетесь доминировать в разговоре;
- Вы стремитесь всех контролировать;
- Вам жизненно важно доказать свою правоту;
- Вы критикуете партнера/партнершу, окружение;
- Хотите изменить партнера/партнершу;
- Вы не умеете извиняться;
- Вы часто жалуетесь;
- Вы много сплетничаете;
- Вы любите брать, но не давать в замен;
- Вы часто унижаете окружающих;
- У вас негативное мышление, то есть Вы во всем ищете негатив.
- Вас избегают часто друзья;