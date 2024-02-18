Как посадить астры на рассаду из семян: советы опытных цветоводов

Астры – прекрасные цветы, которые украсят любой участок. Их можно вырастить из семян, следуя нескольким несложным советам. Благодаря правильному уходу ваши астры будут радовать вас красотой на протяжении всего лета.

Видео дня

Следуя этим простым советам с сайта noviydoctor, вы сможете вырастить из семян крепкую рассаду астр, которая порадует вас пышным цветением.

Читайте также: Как ухаживать за гортензиями, чтобы они пережили зиму: советы садоводов

Выбор семян:

Выбирайте свежие семена от известного производителя.

Купите семена в специализированных магазинах или проверенных интернет-магазинах.

Грунт:

Используйте легкую и хорошо дренированную почву.

Можно приобрести готовую смесь для рассады либо приготовить её без помощи других, смешав маленький перегной с перлитом либо кокосовым волокном.

Посев:

Сделайте в грунте небольшие отверстия глубиной 1-2 см.

Положите по одному семену в каждую ямку, присыпьте тонким слоем грунта и слегка увлажните.

Накройте контейнер пленкой или стеклом до появления лестницы.

Прорастание:

Поставьте контейнер в теплое и освещенное место, но не под прямые солнечные лучи.

Оптимальная температура для прорастания – 18-21°C.

Регулярно увлажняйте почву, не допуская ее пересыхания или переувлажнения.

После лестницы:

Обеспечьте рассаду достаточно света.

Постепенно снижайте температуру и увеличивайте влажность воздуха.

После появления 2-3 настоящих листьев рассадите растения в отдельные горшки или на грядке.

Дополнительные советы:

Для лучшего прорастания семян можно замочить в теплой воде на несколько часов перед посевом.

После пикировки прищипывайте верхушки рассады, чтобы стимулировать кущение.

Регулярно поливайте астры, но не переливайте.

Подкармливайте астры комплексными удобрениями 2-3 раза в сезон.

Удаляйте увядшие цветы, чтобы стимулировать цветение.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!