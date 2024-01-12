Как постирать большое одеяло, если оно не помещается в стиральную машину: советы хозяек
Многие считают, что большое одеяло или плед можно постирать только в химчистке. Однако существуют способы сделать это самостоятельно дома, не прилагая особых усилий.
Об этом пишет Радиотрек.
Что нужно:
- Теплая вода
- Сода (6 столовых ложек)
- Жидкость для мытья посуды (2 столовые ложки)
- Гель для стирки
Как стирать:
- Наберите в ванную теплую воду.
- Добавьте соду, жидкость для мытья посуды и стиральный гель.
- Замочите одеяло в растворе на 4 часа.
- Периодически переворачивайте одеяло, чтобы оно равномерно намокло.
- Через 4 часа слейте воду и залейте одеяло чистой теплой водой.
- Дайте постоять еще час.
- Прополощите одеяло. Для этого можно использовать руки, ноги или швабру.
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Как высушить:
- Дайте одеялу полежать в ванне под гнетом. К примеру, можно поставить сверху ведро, наполненное водой.
- Затем можно выкрутить одеяло или развесить над ванной на какую-нибудь конструкцию, чтобы стекла вода.
- Почти сухое одеяло перенесите на балкон и досушите, как обычно.
Советы:
- Для стирки одеяла выбирайте мягкое моющее средство, не содержащее хлора или других агрессивных веществ.
- Если одеяло сильно загрязнено, можно добавить к раствору для замачивания немного нашатырного спирта.
- Для того, чтобы одеяло лучше просохло, можно его слегка отжать.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 40 градусах.
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