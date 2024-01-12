Как постирать большое одеяло, если оно не помещается в стиральную машину: советы хозяек

Многие считают, что большое одеяло или плед можно постирать только в химчистке. Однако существуют способы сделать это самостоятельно дома, не прилагая особых усилий.

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Об этом пишет Радиотрек.

Что нужно:

Теплая вода

Сода (6 столовых ложек)

Жидкость для мытья посуды (2 столовые ложки)

Гель для стирки

Как стирать:

Наберите в ванную теплую воду. Добавьте соду, жидкость для мытья посуды и стиральный гель. Замочите одеяло в растворе на 4 часа. Периодически переворачивайте одеяло, чтобы оно равномерно намокло. Через 4 часа слейте воду и залейте одеяло чистой теплой водой. Дайте постоять еще час. Прополощите одеяло. Для этого можно использовать руки, ноги или швабру.

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Как высушить:

Дайте одеялу полежать в ванне под гнетом. К примеру, можно поставить сверху ведро, наполненное водой. Затем можно выкрутить одеяло или развесить над ванной на какую-нибудь конструкцию, чтобы стекла вода. Почти сухое одеяло перенесите на балкон и досушите, как обычно.

Советы:

Для стирки одеяла выбирайте мягкое моющее средство, не содержащее хлора или других агрессивных веществ.

Если одеяло сильно загрязнено, можно добавить к раствору для замачивания немного нашатырного спирта.

Для того, чтобы одеяло лучше просохло, можно его слегка отжать.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя стирать при 40 градусах.

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