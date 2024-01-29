Как пожарить креветки за 10 минут: легкий рецепт

Какое приготовление креветок вы предпочитаете? Как насчет жарки, которая не займет у вас много времени, однако придаст нотку особенности вашему блюду?

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Рецептом, который поможет приготовить креветки за 10 минут, поделилось издание Shuba. Для приготовления вам понадобится всего пять ингредиентов, а именно:

Креветки: 450 г.

Масло сливочное несоленое: 1/2 ст. л.

Масло оливковое: 1/2 ст. л.

Соль морская: по вкусу.

Перец черный молотый: по вкусу.

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Приготовление:

Размораживание:

Серые, сырые и неочищенные креветки извлеките из морозильной камеры и поместите в емкость с холодной водой на 5 минут, периодически помешивайте.

Чистка креветок:

Начните чистку креветок от головы, панциря и внутренностей. А именно голову отрежьте, ножки легко оторвутся. Надрежьте панцирь по спине и отделите хитиновые пластины. Удалите кишечную вену, сделав неглубокий надрез по спинке. После этого промойте очищенные креветки в воде и обсушите с помощью бумажного полотенца.

Процесс жарки:

Разогрейте сковороду, добавьте оливковое и масло. После чего положите креветки в сковороду и жарьте на среднем огне. Они должны шипеть. Посыпьте солью и перцем. Жарить нужно, пока креветки не порозовеют, а хвостики не станут красными (4-5 минут).

Креветки следует подавать сразу или хранить в контейнере в холодильнике до 2 дней.

Приятного аппетита!

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