Как пожарить отбивные, чтобы они получились сочными: кулинарный лайфхак с газировкой

Приготовление вкусных отбивных становится проще благодаря лайфхаку, которым поделился повар и участник "Мастер Шефа" Самвелем Адамяном.

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В комментариях к видео в TikTok люди подтвердили, что этот лайфхак действительно работает. Некоторые из них даже отметили, что они используют его уже многие годы.

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Вот как это сделать:

Возьмите отдельную емкость с бортиками. Добавить 250 мл воды, которую можно взять из крана или использовать минеральную воду. В эту воду добавьте две щепотки соли, независимо от того, будет ли это морская, гималайская, или обычная соль. Добавьте 3-4 зубчика чеснока, раздавите их и также добавьте смесь перцев. Тщательно растворите эту смесь в воде. Поместите отбитые куски мяса в емкость с соленым раствором и чесноком. Оставьте их там в течение 15 минут, чтобы они просочились. При марине мяса готовьте кляр для отбивных.

Самвел Адамян отмечает, что этот способ позволяет сочными отражательными избавиться от чрезмерной жидкости во время жарки. Кроме того, благодаря этому лайфхаку кусочки мяса равномерно просолены и проперчены, что делает их особенно вкусными.

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