Как правильно дарить деньги, чтобы не навлечь неприятности: три действенных совета

Иногда трудно выбрать идеальный подарок для близких или друзей, поэтому многие выбирают разумное решение – подарок в виде денег. Но можно ли это делать, учитывая народные приметы и предрассудки?

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Об этом пишет Время Действий.

Наши предки верили, что подарок в денежной форме приносит несчастливую судьбу. Но важно обращать внимание на саму ситуацию. К примеру, на годовщину свадьбы денежный подарок может быть отличным вариантом.

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Относительно суммы существует верование, что она должна быть нечетной, чтобы приносить удачу. К примеру, 101, 501 или 1001 гривна считаются удачными вариантами, поскольку парные суммы могут ассоциироваться с негативом.

Предрассудки также влияют на время и день недели дарения денег. Не стоит делать денежные подарки вечером и в четверг во избежание финансовых проблем и потерь.

При дарении денег важно добавить личное сообщение. Такой подход позволяет сделать денежный подарок более интересным.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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