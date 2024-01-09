Как правильно есть финики, чтобы не навредить здоровью

Финики – это вкусные и полезные сухофрукты, имеющие много витаминов и минералов. Они полезны для здоровья кишечника, сердечно-сосудистой системы, зубов и костей.

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Об этом пишет Ukr.media.

Однако, чтобы извлечь максимальную пользу от фиников, их нужно правильно есть.

Нужно ли снимать шкурку с фиников?

Этот вопрос часто волнует любителей фиников. Существует два основных подхода к этому вопросу:

Есть финики с кожурой. Кожа фиников содержит много клетчатки, которая полезна для пищеварения. Кроме того, он содержит некоторые важные витамины и минералы.

Снимать шкурку с фиников. Кожа фиников может быть жесткой и неприятной по вкусу. Кроме того, она может содержать остатки химикатов, которые используются для обработки сухофруктов.

Если вы решили есть финики со шкуркой, то перед употреблением их нужно тщательно промыть. Это поможет удалить остатки химикатов и пыли.

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