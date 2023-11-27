Как правильно есть суши: четыре совета от японского шеф-повара

Почти все мы попробовали суши, по крайней мере, один раз в жизни, но правильно ли это делали? Нобу Мацухиса, совладелец ресторанов Matsuhisa и Nobu, считается одним из самых влиятельных шеф-поваров японской кухни в мире. В интервью для разных изданий он не раз отмечал, что большинство людей по всему миру едят суши неправильно. Он также дал несколько практических советов, которые помогут вам максимально наслаждаться вкусом японского блюда.

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Об этом пишет Shuba.

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Начинайте трапезу с легких видов суши

Начните японскую трапезу с более легких видов суши и переходите к вариантам с более жирной рыбой. Жирную рыбу лучше бросить на конец. Мацухиса рекомендует заканчивать трапезу ролями.

Не смешивайте соевый соус с васаби

Окунайте рыбу в соевый соус без риса, а затем добавьте немного васаби сверху. Это традиционный и, по словам повара, более вкусный способ.

Ограничьте количество соевого соуса

При использовании роллов ограничьте количество соевого соуса. Не погружайте весь ролл со всех сторон. Следует ограничиться небольшой порцией соуса. Слишком много соевого соуса может мешать почувствовать настоящий вкус блюда.

Ешьте целый кусок ролла за один раз

Ешьте ролл целым. Откусывание ролла частями считается грубейшей ошибкой, поскольку каждый кусок содержит тщательно подобранные ингредиенты, усиливающие вкус друг друга.

Имбирь для перерыва между видами суши

Имбирь подается для очищения вкусовых рецепторов между видами суши. Перед переходом к другому виду суши съедайте небольшой ломтик имбиря – это помогает перебить вкусовые ощущения и насладиться настоящим вкусом другого вида суши.

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