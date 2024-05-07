Как правильно готовить спаржу, чтобы она была вкусная и полезная

Вот такой пучок спаржи бланширую за раз в чугунной сковороде (внутри эмаль). Главное, помним - спаржа готовится очень быстро. Отрезаем 2-4 см нижней части спаржи – внизу она обычно твердая и жевать ее неприятно.

Иногда нужно очищать спаржу в нижней части, если верхний слой стебля очень твердый. Но я стараюсь выбирать стебельки потоньше "помоложе", которые не требуют очистки и снизу имеется минимум твердой части.

Спаржу бланширую в подсоленной кипящей воде в течение 1 минуты. В принципе после этого она уже готова, но мне нравится больше, когда дополнительно обжариваю спаржу на масле авокадо/сливочном масле в течение 2-3 минут. Получается очень вкусно.

Не к столу будет сказано.

В директ каждый год спрашивают об одном и том же: почему после приема спаржи моча имеет специфический запах? Виновато в этом химическое соединение asparagusic acid – кислота, которую организм человека разлагает на серосодержащие соединения. Эти соединения летучи и при комнатной температуре они переходят из жидкого в газовое состояние и испаряются. Именно поэтому сразу вы можете ощущать нетипичный для вас запах.