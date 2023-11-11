Как правильно хранить кетчуп и горчицу

Кетчуп и горчица – это всем популярные соусы, широко используемые в кулинарии. Они имеют длительный срок хранения, но важно сохранять их правильно, чтобы они не утратили свой вкус и аромат.

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Эти продукты можно хранить при комнатной температуре и не обязательно ставить в холодильник. Об этом сказал австралийский врач Зак Тернер для News.com.au.

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По словам тренера, открытые кетчуп и горчицу не обязательно нужно хранить в холодильнике.

Кроме того, томатный соус и подобные приправы (соус барбекю, горчица) не следует держать в холодном помещении из-за высокой кислотности и обработки. Если вы откроете упаковку, там долго не будут развиваться патогенные микроорганизмы.

Тернер посоветовал внимательно читать инструкцию по условиям хранения на упаковке и соблюдать ее. Также важно следить за сроком годности и не употреблять то, что выглядит подозрительно или пахнет странно.

Как отметил эксперт, чаще всего отравление может возникнуть из-за несвежего вареного мяса, молочных продуктов, яйца, морепродуктов и готовой пищи.

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