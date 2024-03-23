Как правильно хранить половинку авокадо, чтобы она не потемнела

Съели половинку авокадо, а что делать со второй? Не выбрасывать же! Но как ее сохранить, чтобы не потемнело? Есть способ, благодаря которому авокадо сохранится свежим до 4 дней.

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Об этом пишет prostoway. Не держите авокадо у яблок или бананов, ведь они выделяют этилен, ускоряющий потемнение. Если у вас нет герметичного контейнера, можно использовать тарелку с крышкой. Перед употреблением дайте авокадо немного постоять при комнатной температуре.

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Есть простой способ:

1. Смажьте половинку авокадо растительным маслом.

2. Оберните ее пищевой пленкой.

3. Уложите в герметичный контейнер.

4. Отправьте в холодильник.

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