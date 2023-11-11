Как правильно хранить свеклу, чтобы она не портилась до следующего урожая

Собрать урожай осенью – только половина дела. Ведь очень важно сохранить его зимой.

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Свекла – это овощ, имеющий длительный срок хранения. При правильных условиях он может сохраняться до 6-12 месяцев. Существуют разные способы, как это сделать: ящики с песком или глиной, пакеты и т.д.

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Как хранить свеклу в погребе или подвале

Этот способ наиболее распространен. Свеклу необходимо тщательно очистить от земли и мусора, а также отрезать хвостики и корешки. Затем свеклу нужно разложить в ящики или на полки и засыпать песком или опилками, которые помогут предотвратить порчу свеклы.

Еще один способ хранения в погребе – обычные полиэтиленовые пакеты, в которые нужно положить подсушенные от земли корнеплоды. Важно срезать со свеклы ботву, оставив пень в 1-1,5 см.

Выбирайте только овощи без признаков повреждений и разложите их в пакеты по нескольку штук. Как мешочек будет заполнен, выпустите из него воздух (удобнее всего сделать это с помощью пылесоса). После этого завяжите пакетики и развесьте их в подвале или погребе.

Хранение свеклы в холодильнике

Свеклу можно хранить в холодильнике в полиэтиленовых пакетах, контейнерах, бумаге или фольге. Однако срок хранения свеклы в холодильнике будет значительно короче, чем в погребе или подвале, около 2 месяцев.

Как хранить свеклу в морозильнике

Свеклу можно замораживать. Для этого его нужно очистить, порезать на кубики либо брусочки и заморозить в контейнерах либо пакетах. Замороженную свеклу можно хранить до 1 года.

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