Как правильно хранить сыр, чтобы оставался свежим дольше
Сыр – это не только универсальный, но и дорогой продукт. Поэтому важно правильно хранить его, чтобы он дольше оставался свежим и вкусным. Об этом пишет PixelInform.
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Защитите сыр от пересыхания:
- Заверните творог в пищевую пленку, пергамент или фольгу.
- Убедитесь, что края хорошо зафиксированы, чтобы не допустить попадания воздуха.
- Используйте герметичный сосуд из стекла или пластика.
Выберите правильное место для хранения:
- Храните сыр в отсеке для фруктов и овощей в холодильнике.
- Не кладите сыр на дверцу холодильника, ведь перепады температур могут привести к его порче.
Храните разные сорта сыра отдельно:
- Сыры с резким запахом могут пропитать другие сыры своим ароматом.
- Не кладите разные сорта сыра в один контейнер.
- Не храните сыр рядом с сырыми яйцами.
Помните о сроке годности:
- Даже при правильном хранении творог со временем теряет свой вкус и аромат.
- Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить сыр свежим и вкусным в течение длительного времени.
Вот несколько дополнительных советов:
- Твердые сыры можно хранить в холодильнике до 10 дней, мягкие сыры – до 5 дней, а рассольные сыры – до 7 дней.
- Сыр с плесенью можно хранить до 4 недель.
- Перед употреблением дайте сыру постоять при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы он раскрыл свой аромат и вкус.
Напомним, мы уже писали, как правильно хранить продукты.
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