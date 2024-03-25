Как правильно хранить сыр, чтобы оставался свежим дольше

Сыр – это не только универсальный, но и дорогой продукт. Поэтому важно правильно хранить его, чтобы он дольше оставался свежим и вкусным. Об этом пишет PixelInform.

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Защитите сыр от пересыхания:

Заверните творог в пищевую пленку, пергамент или фольгу.

Убедитесь, что края хорошо зафиксированы, чтобы не допустить попадания воздуха.

Используйте герметичный сосуд из стекла или пластика.

Выберите правильное место для хранения:

Храните сыр в отсеке для фруктов и овощей в холодильнике.

Не кладите сыр на дверцу холодильника, ведь перепады температур могут привести к его порче.

Храните разные сорта сыра отдельно:

Сыры с резким запахом могут пропитать другие сыры своим ароматом.

Не кладите разные сорта сыра в один контейнер.

Не храните сыр рядом с сырыми яйцами.

Помните о сроке годности:

Даже при правильном хранении творог со временем теряет свой вкус и аромат.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить сыр свежим и вкусным в течение длительного времени.

Вот несколько дополнительных советов:

Твердые сыры можно хранить в холодильнике до 10 дней, мягкие сыры – до 5 дней, а рассольные сыры – до 7 дней.

можно хранить в холодильнике до 10 дней, – до 5 дней, а – до 7 дней. Сыр с плесенью можно хранить до 4 недель.

можно хранить до 4 недель. Перед употреблением дайте сыру постоять при комнатной температуре в течение 30 минут, чтобы он раскрыл свой аромат и вкус.

Напомним, мы уже писали, как правильно хранить продукты.

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