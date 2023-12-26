Как правильно хранить вино, чтобы оно не потеряло вкус: советы сомелье

Многие считают, что вино нужно хранить в холодильнике. Однако это ошибка, которая может привести к ухудшению вкуса и напитку.

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Об этом пишет Радиотрек.

Директор компании по аренде баров Spin&Shake Брайан Левато объясняет, что низкий уровень влажности внутри холодильника может привести к высыханию пробки, что приводит к окислению и порче вина.

Кроме того, колебания температуры в холодильнике также вредны для вина. Они могут привести к расширению и сжатию вина, потенциально выталкивая пробку или позволяя воздуху проникать в бутылку.

Поэтому лучшее место для хранения вина – это шкаф или кладовая со стабильной температурой от +7 до +18°C. Важно, чтобы помещение было затемнено во избежание воздействия солнечных лучей.

Что же делать с открытым вином?

Открытое вино быстро теряет вкус и аромат. Потому его нужно выпить в течение нескольких дней.

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Чтобы открытое вино подольше сохраняло свои свойства, его необходимо закрыть пробкой и поставить в холодильник. Там оно может быть пригодно в течение 3-5 дней.

После этого напиток полностью окислится и в нем сформируются вещества, вредные для организма.

Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить вино в идеальном состоянии:

Не храните вино в холодильнике в течение длительного периода.

Не ставьте вино на полку над холодильником.

Если вино открыто, выпейте его за несколько дней.

Закройте открытое вино пробкой и поставьте в холодильник.

Напомним, мы уже писали, какое вино лучше всего переносится организмом.

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