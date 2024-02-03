Как правильно измерить давление с помощью тонометра дома: полезные советы

Регулярное измерение артериального давления - это залог раннего выявления проблем с сердечно-сосудистой системой и предотвращения серьезных последствий. Вот краткое руководство по правильной процедуре и толкованию результатов. Об этом пишет ТСН.

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Что такое гипертония?

Гипертония – это состояние, когда артериальное давление превышает норму (140/90 мм рт.ст.). Различают три ступени:

1 степень: 140/90 – 160/100 мм рт.ст.

2 степень: 160/100 - 180/110 мм рт.ст.

3 степень: выше 180/110 мм рт.ст.

Подготовка к измерению:

Избегайте еды, курения и кофе за 30 минут до процедуры.

Отдохните 5-10 минут перед измерением.

Измерьте давление в сидячем положении, опираясь на спинку стула.

Рука с манжетой должна лежать на столе, на уровне сердца.

Процедура измерения:

Наденьте манжету на обнаженную руку на 2-3 см выше локтевого сгиба.

Зафиксируйте манжету с помощью липучки.

Накачайте воздух в манжету до 200 мм рт.ст.

Медленно испускайте воздух, прислушиваясь к звукам сердца.

Зафиксируйте два показателя: систолическое (при появлении звуков) и диастолическое (при их исчезновении).

Повторение и запись результатов:

Для лучшей точности повторите измерение 2-3 раза с интервалом 1-2 минуты.

Записывайте результаты в дневнике давления, указывая дату, время и самочувствие.

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Обратитесь к врачу, если:

Вы регулярно фиксируете высокое давление (выше 140/90 мм рт.ст.).

Ощущаете головокружение, головные боли, одышку.

Имеете в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

Помните, что контроль артериального давления – это ключ к вашему здоровью. Следуйте этим простым правилам, чтобы вовремя выявить проблемы и принять меры.

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