Как правильно клеить наклейки на яйца к Пасхе: хозяйки поделились полезными лайфхаками

Пасха – один из важнейших праздников для украинцев. Согретые теплом весны, мы готовим куличи, красим пасхальные яйца и украшаем их наклейками. Даже для такого, казалось бы, простого дела, как наклейки, нужна инструкция. Если все сделать правильно, декор будет качественно держаться и выглядеть хорошо. Об этом пишет УНИАН.

Что понадобится:

Яйца белого цвета

Наклейки на пасхальную тематику

1,5-2 л воды

0,5 ч. л. соли

Сотейник

Бумажное полотенце

Инструкция:

Отварите яйца: Вскипятите воду, добавьте соль. Опустите яйца и варите 3-4 минуты. Охладите под проточной водой и просушите полотенцем. Не выливайте воду! Подготовьте этикетки: Разрежьте ленту на отдельные изображения. Наклейте наклейки: Возьмите наклейку, держа ее за края. Продвиньте яйцо внутрь, чтобы изображение оказалось по центру. Зафиксируйте результат: Снова подогрейте воду, из которой варились яйца. Опустите пасхальное яйцо в кипяток на 10 секунд, затем сразу выньте. Высушите: Положите пасхальные яйца на бумажное полотенце, чтобы они полностью высохли.

Совет:

Не используйте кипяток: Горячая вода может повредить наклейки.

Горячая вода может повредить наклейки. Не держите яйца в кипятке дольше 10 секунд. Это может привести к деформации белка.

Это может привести к деформации белка. Храните пасхальные яйца в прохладном месте: Это поможет им дольше оставаться свежими.

Важно:

После Пасхи скорлупу с наклейками, где изображены лики святых, нельзя выбрасывать. Ее следует отнести к храму, где ее утилизируют правильно.

Напомним, мы уже писали о лайфхаке для окрашивания пасхальных яиц с помощью риса.

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