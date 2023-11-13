Как правильно мыть магазинную зелень, чтобы уничтожить все бактерии: лайфхак

В сети часто встречаются советы по оптимальному способу промывания зелени для полного удаления всех вредных микроорганизмов. Есть предложения даже замачивать салаты или петрушку в воде с солью для достижения максимальной чистоты, сообщает Ukr.Media. Однако врачи-диетологи отмечают, что есть более эффективный способ очистить продукт от всех вредных веществ.

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Согласно их рекомендациям, простая проточная вода может быть использована для мытья зелени. Главное, чтобы она была теплой, как советуют повара. Следует промывать зелень под горячей водой с температурой не ниже 60 градусов. Этого достаточно для удаления пыли, насекомых, а также токсичных и ядовитых веществ.

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