Как правильно мыть зубную щетку, чтобы не скапливались бактерии: советы стоматолога

Дантист Сухайль Мохиуддин, известный в соцсетях как Доктор М, рассказал, как правильно мыть зубную щетку, чтобы она не стала источником инфекции. Каждый день нужно мыть зубную щетку с мылом в теплой воде. Это поможет удалить бактерии, которые скапливаются на щетке в течение дня.

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Об этом пишет Ukr.media.

Еще лучше поместить зубную щетку на ночь в стакан воды с добавлением одной чайной ложки перекиси водорода. Перекись водорода оказывает бактерицидное действие и поможет уничтожить микроорганизмы на щетке.

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Также можно ополаскивать зубную щетку жидкостью для полоскания рта, средством для очищения зубных протезов или раствором двух ложек соды на стакан воды.

Вот несколько советов, которые помогут вам правильно мыть зубную щетку:

Используйте теплую воду, а не горячую. Горячая вода может повредить щетину щетки.

Мойте щетку в мыльной воде в течение 30 секунд.

После мытья хорошо прополощите щетку под краном.

Сушить щетку нужно вертикально, чтобы вода не попадала в футляр.

Напомним, мы уже писали о том, какая щетка эффективнее – электрическая или обычная.

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